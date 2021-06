I giocatori dell’Italia non si inginocchieranno prima della partita con l’Austria | la decisione del gruppo azzurro

Leggi su italiasera

(Di venerdì 25 giugno 2021) L’Italia resta in piedi, ormai è deciso. La Nazionale di Mancini non si inginocchierà non si inginocchieràconin solidarietà con il movimento Black Lives Matter. Non si ripeterà più quindi la scena vistagara col Galles, quando solo 5 azzurri hanno aspettato in ginocchio il fischio d’inizio. Alla Uefa non è pervenuta nessuna richiesta in tal senso, nemmeno dal, fa sapere il CorriereSera. Questo vuol dire che lainizierà con i 22 in campo rigorosamente in piedi. La scelta ...