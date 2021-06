Francia, problemi a sinistra ma Hernandez sta bene: titolare con la Svizzera? (Di venerdì 25 giugno 2021) Francia in difficoltà di formazione in vista degli ottavi con la Svizzera: ecco come sta Lucas Hernandez dopo gli esami al ginocchio La Francia e in prima persona Didier Deschamps sta affrontando in questi giorni alcuni problemi soprattutto sulla fascia sinistra. Si è infortunato Lucas Digne e, vista la mancata convocazione di Theo Hernandez, il c.t. dovrà schierare il fratello Lucas che però è alle prese con un problema al ginocchio. Gli esami effettuati questa mattina fortunatamente non hanno evidenziato lesioni per il difensore del Bayern Monaco, ma non è ancora sicura ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 giugno 2021)in difficoltà di formazione in vista degli ottavi con la: ecco come sta Lucasdopo gli esami al ginocchio Lae in prima persona Didier Deschamps sta affrontando in questi giorni alcunisoprattutto sulla fascia. Si è infortunato Lucas Digne e, vista la mancata convocazione di Theo, il c.t. dovrà schierare il fratello Lucas che però è alle prese con un problema al ginocchio. Gli esami effettuati questa mattina fortunatamente non hanno evidenziato lesioni per il difensore del Bayern Monaco, ma non è ancora sicura ...

