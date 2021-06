Figc: 24 azzurrine convocate per stage di preparazione dal 28 giugno al 3 luglio (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu. (Adnkronos) - "Ventiquattro calciatrici sono state convocate oggi dal tecnico federale Enrico Sbardella per il secondo stage di preparazione alla prossima stagione -dopo quello che si è appena concluso- che la Nazionale Femminile Under 19 sosterrà presso il Centro di preparazione olimpica di Tirrenia da lunedì 28 giugno a sabato 3 luglio". Questo quanto si legge su un comunicato ufficiale della Figc. Ecco l'elenco delle convocate, per lo più provenienti dall'Under 17: portieri: Beretta Beatrice (Up Comunale Tavagnacco), Gilardi Astrid ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu. (Adnkronos) - "Ventiquattro calciatrici sono stateoggi dal tecnico federale Enrico Sbardella per il secondodialla prossima stagione -dopo quello che si è appena concluso- che la Nazionale Femminile Under 19 sosterrà presso il Centro diolimpica di Tirrenia da lunedì 28a sabato 3". Questo quanto si legge su un comunicato ufficiale della. Ecco l'elenco delle, per lo più provenienti dall'Under 17: portieri: Beretta Beatrice (Up Comunale Tavagnacco), Gilardi Astrid ...

