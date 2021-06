Effetto pandemia, scioperi dimezzati. Ma in autunno sarà boom (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu – Lockdown e chiusure anti-Covid hanno dimezzato gli scioperi nel 2020: a farlo presente è il Garante per gli scioperi. Complice anche la moratoria stabilita tra febbraio e aprile, gli scioperi sono scesi a 895 rispetto ai 1.463 del 2019. A riportarlo è il presidente della Commissione di garanzia sugli scioperi, Giuseppe Santoro Passarelli, presentando la relazione annuale alla Camera. Il quale avverte: in autunno, ora che il Paese ha riaperto i battenti, riesploderanno le proteste. Nel 2020 proclamati 1.473 scioperi “Nel 2020, nei servizi pubblici essenziali – spiega ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu – Lockdown e chiusure anti-Covid hanno dimezzato glinel 2020: a farlo presente è il Garante per gli. Complice anche la moratoria stabilita tra febbraio e aprile, glisono scesi a 895 rispetto ai 1.463 del 2019. A riportarlo è il presidente della Commissione di garanzia sugli, Giuseppe Santoro Passarelli, presentando la relazione annuale alla Camera. Il quale avverte: in, ora che il Paese ha riaperto i battenti, riesploderanno le proteste. Nel 2020 proclamati 1.473“Nel 2020, nei servizi pubblici essenziali – spiega ...

Advertising

SoniaLaVera : RT @IlPrimatoN: Lockdown e chiusure hanno ridotto gli scioperi ma la crisi economica li farà ripartire in autunno - IlPrimatoN : Lockdown e chiusure hanno ridotto gli scioperi ma la crisi economica li farà ripartire in autunno - svirgola2 : @NOprisonersEVER Lo diceva anche @agatamicia in risposta a tweet che ora non trovo: l'accentuarsi lotte vs lamentel… - LucaGorrasi : RT @UBS: Quali sono oggi gli obiettivi degli investitori? Sono cambiati per effetto della pandemia? Dal maggior desiderio di aiutare gli a… - reybenss : chi l'avrebbe mai detto che tra il 2020 e il 2021 saremmo tutti quanti tornati a parlare di supernatural come se fo… -