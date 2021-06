Crollo palazzo Miami | il video choc I dispersi salgono a 159

(Di venerdì 25 giugno 2021) C'è unimpressionante , diffuso da una televisione americana , la Wsvn Tv, che mostra il momento esatto in cui ildi 12 piani diimplode e si accartoccia in una nuvola gigantesca ...

Stato di emergenza Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha emesso un ordine esecutivo in cui si dichiara lo stato di emergenza a seguito deldeldi 12 piani nella zona di ...... diffuso da una televisione americana , la Wsvn Tv, che mostra il momento esatto in cui il... L'edificio - che sorgeva su Collins Avenue nei pressi di Miami Beach, ha 136 unità: ilha ...Erano le due di notte a Miami, tra 88th Street e Collins Avenue, quanto è crollato il palazzo di 12 piani. Non si tratta di un condominio comune: è parte del Champlain Towers, costruito nel 1981 con ...Ci sono almeno 159 persone che risultano ancora disperse tra quelle che abitavano nel palazzo di 12 piani crollato giovedì a Surfside, vicino a Miami Beach, negli Stati Uniti. Inizialmente si era parl ...