Covid oggi Basilicata | 9 contagi | bollettino 25 giugno

Sono 9 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 25 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, nessun morto. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 621 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati nelle ultime 24 ore sono 47. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 25 (-2) di cui nessuno in terapia intensiva. Gli attuali positivi sono 847 (-39). Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 4.145 dosi. Finora sono in tutto 280.595 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (50,7 per cento) e 152.979 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose.

