Chrome di Google dirà addio ai cookie di terze parti nel 2023

Leggi su agi

(Di venerdì 25 giugno 2021), il browser di, potrebbe eliminare idientro la fine del. Lo afferma Big G in un post sull'evoluzione di Privacy Sandbox. L'iniziativa, lanciata nel 2019, punta a sviluppare soluzioni collaborative e open source che proteggano la privacy degli utenti senza danneggiare imprese e sviluppatori che poggiano sulla pubblicità e sull'offerta di contenuti gratuiti. Fino a oggi,e altre realtà hanno messo in campo più di 30 proposte, di cui quattro già in fase di sperimentazione. Obiettivo: tecnologie principali “pronte per la ...