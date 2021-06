Atalanta, Gosens: “La cosa più stupida? Aver rubato un segnale stradale coi miei amici a Bergamo” (Di venerdì 25 giugno 2021) In un passaggio della sua autobiografia, Robin Gosens racconta la cosa più stupida fatta in carriera. L’esterno tedesco torna con la mente al maggio del 2019, quando dopo Aver conquistato il pass per la Champions League con l’Atalanta, andò a festeggiare per le strade di Bergamo e, dopo Aver alzato il gomito, pensarono di rubare un segnale del traffico, caricando peraltro un video su Instagram poi diventato virale: “Questa è stata sicuramente una delle cose più tonte che ho fatto”. Gosens lo rimise a posto il giorno dopo, ma ormai sui ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 giugno 2021) In un passaggio della sua autobiografia, Robinracconta lapiùfatta in carriera. L’esterno tedesco torna con la mente al maggio del 2019, quando dopoconquistato il pass per la Champions League con l’, andò a festeggiare per le strade die, dopoalzato il gomito, pensarono di rubare undel traffico, caricando peraltro un video su Instagram poi diventato virale: “Questa è stata sicuramente una delle cose più tonte che ho fatto”.lo rimise a posto il giorno dopo, ma ormai sui ...

Advertising

OptaPaolo : 4 - Escludendo gli autogol, l'#Atalanta è la formazione che conta più marcatori differenti in questo #Euro2020 (4,… - marcoconterio : ?????? #Gosens uno dei più richiesti: è in programma un summit con la #Juventus, l'#Inter ha chiesto informazioni (inv… - rayed17270693 : @Atalanta_BC @EURO2020 Gosens il mio giocatore della stagione - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Dalla Spagna: Juve-Atalanta, scambio Demiral-Gosens? - DSss79 : RT @BianconeriZonIt: Il #Genoa non ha ancora un accordo con #Frabotta. L'#Atalanta si è inserita per il giocatore: la #Juventus potrebbe in… -