Arrampicata sportiva: secondo posto per Stefano Ghisolfi. Settima piazza per Laura Rogora (Di venerdì 25 giugno 2021) Prima giornata di verdetti nella quarta tappa di Coppa del Mondo di Arrampicata sportiva. Sulle parteti di Innsbruck lo spettacolo non è mancato questa sera con le finali del Lead, una delle due specialità presenti all’evento austriaco questo week-end. secondo posto per Stefano Ghisolfi tra gli uomini. L’azzurro torna sul podio dopo quasi due anni di assenza. L’ultima apparizione nella Top3 fu ad Inzai il 27 ottobre del 2019. Il 28enne azzurro, sesto negli ultimi Mondiali, sale per la 15^ volta sul podio in Coppa del Mondo al termine di una prova quasi perfetta. Il piemontese, il primo ad ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 giugno 2021) Prima giornata di verdetti nella quarta tappa di Coppa del Mondo di. Sulle parteti di Innsbruck lo spettacolo non è mancato questa sera con le finali del Lead, una delle due specialità presenti all’evento austriaco questo week-end.pertra gli uomini. L’azzurro torna sul podio dopo quasi due anni di assenza. L’ultima apparizione nella Top3 fu ad Inzai il 27 ottobre del 2019. Il 28enne azzurro, sesto negli ultimi Mondiali, sale per la 15^ volta sul podio in Coppa del Mondo al termine di una prova quasi perfetta. Il piemontese, il primo ad ...

Advertising

Zeronegativo73 : RT @VisitTrentino: ???? Ferrate, palestre di roccia e falesie: il Trentino è un punto di riferimento per chi vuole arrampicare. Ecco le nostr… - upclimbing : Laura Rogora ????? e Stefano Ghisolfi ????? conquistano la finale ?? in coppa del mondo lead ???? ad Innsbruck ????,… - VisitTrentino : ???? Ferrate, palestre di roccia e falesie: il Trentino è un punto di riferimento per chi vuole arrampicare. Ecco le… - Pietro_Praglio : @scatto_da_fermo Luglio sarà un inferno, mi consolerò con le Olimpiadi guardando l'arrampicata sportiva e l'hockey sul prato. - Killgian2 : @LucaNacchio Si chiama 'arrampicata sportiva sugli specchi' -