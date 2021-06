All Together now | Giuliana Danzè con il volto tumefatto dopo l' aggressione del compagno | ' Voglio denunciare ciò che è accaduto'

Advertising

Giuliana Danzè con il volto tumefatto suoi social. Giuliana Danzè, 26 anni di Benevento, nota al pubblico per le sue partecipazioni ai programmi tv All Together now 2 e The Voice, ha mostrato sul social il suo viso a seguito della violenza subita da parte del compagno. Giuliana Danzè con il volto tumefatto dopo l'aggressione Giuliana Danzè con il ...... 26 anni di Benevento, nota al pubblico per le sue partecipazioni ai programmi tv 'All Together now 2' e l'edizione francese di 'The Voice'. 'Oggi voglio metterci la faccia dice l'artista per ...