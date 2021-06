Covid - 19 | stop mascherine all' aperto | il parere dei cittadini

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Dal 28 giugno stop all'obbligo di mascherine all'aperto' #mascherine - PaperinikEdonna : RT @EliseiNicole: Islanda cancella covid: stop a tutte le restrizioni - nonnona23928040 : RT @EliseiNicole: Islanda cancella covid: stop a tutte le restrizioni - GeMa7799 : PREPARATEVI Sarà possibile licenziare, il decreto sblocca lo stop: le uniche eccezioni...SARA' UN BAGNO DI SANGUE!!! - BdeligioBruno : RT @EliseiNicole: Islanda cancella covid: stop a tutte le restrizioni -

Ultime Notizie dalla rete : Covid stop

Adnkronos

Ancora una festa patronale in tempo diper la comunità di Aci Trezza. Si sono conclusi ieri, i nfatti, i due giorni principali di ...a mettere in scena la tradizionale pantomima (unodel ...FIRENZE - Domenica 27 Giugno in piazza in 6 città toscane: Arezzo, Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Siena, torna in Toscana dopo un anno dia causa della pandemia di- 19, il Gay Pride. Lo slogan di quest'anno è Liberiamo i diritti per una Toscana ancora più rainbow . Il Toscana Pride del 2021, sempre causa, non potrà ...È previsto domenica sera ad Oliveri, in Piazza Roma, a partire dalle ore 20, l’esordio tra i professionisti del pugile Carmelo Calabrò, contro il marchigiano Andrea Cannone, nella categoria di peso ma ...Il direttore degli Uffizi Eike Schmidt ha firmato un ordine servizio per togliere la prenotazione obbligatoria per accedere al Giardino di Boboli, che è un museo all'aperto. (ANSA) ...