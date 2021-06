FILIPPINE – DUTERTE | “VACCINATEVI O VI FARÒ INCARCERARE”

Leggi su databaseitalia

(Di mercoledì 23 giugno 2021) Lehanno avuto alcuni casi eclatanti in passato legati ai vaccini che hanno ucciso un gran numero di persone, specialmente bambini. Il fiasco del Dengvaxia (vaccino per la febbre dengue) ha ucciso migliaia di persone. Ciò ha aiutato i filippini a rendersi conto che non tutti i vaccini fanno bene alla salute e sono naturalmente cauti proviene da Database Italia.