Superluna del 26 Maggio, come influirà l’eclissi lunare totale sui vari segni zodiacali (Di lunedì 24 maggio 2021) Il 26 Maggio aspettiamo la Superluna, fenomeno astronomico che si compie quando la Luna è più vicina alla Terra apparendo leggermente più grande del normale. Sarà anche la prima eclissi lunare totale da due anni a questa parte: questo influirà anche sul nostro umore e su ogni segno zodiacale con piccoli cambiamenti sensibili: I nati sotto il segno dell’ariete potrebbero sentirsi stanchi, la Superluna è un monito per non mollare e continuare a combattere. A chi appartiene al segno del toro, ricorda il proprio valore, per trasformare una brutta situazione in qualcosa di positivo. Per i Gemelli la Superluna aprirà a nuove possibilità, mettendo a fuoco le relazioni del passato. Per il segno del Cancro è una buona occasione per fare un po’ di pulizia tra i pensieri ... Leggi su funweek (Di lunedì 24 maggio 2021) Il 26aspettiamo la, fenomeno astronomico che si compie quando la Luna è più vicina alla Terra apparendo leggermente più grande del normale. Sarà anche la prima eclissida due anni a questa parte: questoanche sul nostro umore e su ogni segno zodiacale con piccoli cambiamenti sensibili: I nati sotto il segno dell’ariete potrebbero sentirsi stanchi, laè un monito per non mollare e continuare a combattere. A chi appartiene al segno del toro, ricorda il proprio valore, per trasformare una brutta situazione in qualcosa di positivo. Per i Gemelli laaprirà a nuove possibilità, mettendo a fuoco le relazioni del passato. Per il segno del Cancro è una buona occasione per fare un po’ di pulizia tra i pensieri ...

