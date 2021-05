Ryanair: multa Antitrust da 4,2 mln per mancato rimborso voli cancellati (Di lunedì 24 maggio 2021) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 4,2 milioni a Ryanair per pratiche commerciali scorrette. La società, venute meno le limitazioni agli spostamenti legate ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 maggio 2021) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 4,2 milioni aper pratiche commerciali scorrette. La società, venute meno le limitazioni agli spostamenti legate ...

Advertising

Alpj90 : RT @MediasetTgcom24: Ryanair, da Antitrust 4,2 mln multa per mancato rimborso voli cancellati #Ryanair - fisco24_info : Antitrust: mancato rimborso biglietti,4,2mln multa a Ryanair: Nei giorni scorsi sanzionate easyjet e Volotea - iconanews : Antitrust: mancato rimborso biglietti,4,2mln multa a Ryanair - messveneto : Antitrust: multa di 4,2 milioni a Ryanair per il mancato rimborso sui voli cancellati: Già sanzionate easyJet (2,8… - Antonietta_95 : RT @MediasetTgcom24: Ryanair, da Antitrust 4,2 mln multa per mancato rimborso voli cancellati #Ryanair -

Ultime Notizie dalla rete : Ryanair multa Ryanair, da Antitrust 4,2 mln multa per mancato rimborso voli cancellati L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comminato una sanzione di 4,2 milioni a Ryanair per pratiche commerciali scorrette. La compagnia, venute meno le limitazioni agli spostamenti legate all'emergenza Covid, non aveva rimborsato ai consumatori il costo dei biglietti per i voli ...

Ryanair: multa Antitrust da 4,2 mln per mancato rimborso voli cancellati Per quanto riguarda Ryanair, è stata considerata ingannevole anche la campagna pubblicitaria diffusa attraverso i principali mezzi di informazione - sempre a partire da giugno - e incentrata sulla ...

Antitrust: multa di 4,2 milioni a Ryanair per il mancato rimborso sui voli cancellati La Stampa Mancati rimborsi voli, multa di 4,2 milioni per Ryanair 24 maggio 2021 L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 4,2 milioni a Ryanair per pratiche commerciali scorrette. La società, venute meno le limitazioni agli ...

Ryanair, da Antitrust 4,2 mln multa per mancato rimborso voli cancellati L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comminato una sanzione di 4,2 milioni a Ryanair per pratiche commerciali scorrette. La compagnia, venute meno le limitazioni agli spostamenti lega ...

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comminato una sanzione di 4,2 milioni aper pratiche commerciali scorrette. La compagnia, venute meno le limitazioni agli spostamenti legate all'emergenza Covid, non aveva rimborsato ai consumatori il costo dei biglietti per i voli ...Per quanto riguarda, è stata considerata ingannevole anche la campagna pubblicitaria diffusa attraverso i principali mezzi di informazione - sempre a partire da giugno - e incentrata sulla ...24 maggio 2021 L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 4,2 milioni a Ryanair per pratiche commerciali scorrette. La società, venute meno le limitazioni agli ...L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comminato una sanzione di 4,2 milioni a Ryanair per pratiche commerciali scorrette. La compagnia, venute meno le limitazioni agli spostamenti lega ...