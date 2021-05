Rossi | “Il Covid ha fatto riscoprire il piccolo commercio | migliorando la qualità della vita”

(Di lunedì 24 maggio 2021) “Servizio di pmità, professionalità,vanno di pari passo con vivibilità, sicurezza dei luoghi e”. Esordisce così Cesare, vice direttore di Confesercenti. “Lo abbiamo scoperto e rivalutato nel primo lungo periodo di lockdown e per certi versi è rimasta un’onda lunga di quelle buone pratica – prosegue-. Confesercenti da sempre è accanto alle micro attività famigliari, alle botteghe e ai negozi di vicinato. Noi abbiamo scelto di schierarci sempre dalla parte delimprenditore che nella sua attività svolge un servizio commerciale ma non solo…sicuramente ha un ruolo anche sociale del quale la Politica di tutti i livelli (Comune, Regione e Governo) dovrebbe accorgersi e soprattutto dovrebbe sostenere queste ...

Advertising

drsmoda : RT @chopperSimone: Finché i rossi governano questo paese il covid esisterà. Dopo la loro sicurissima decimazione nelle prossime elezioni u… - chopperSimone : Finché i rossi governano questo paese il covid esisterà. Dopo la loro sicurissima decimazione nelle prossime elezi… - il_brigante07 : RT @LeveHome: @BoriManuela ?????? cazzo.. sempre più dementi in sto governo.. ???? Mi immagino un matrimonio di 100 persone che al minuto 45 han… - LeveHome : @BoriManuela ?????? cazzo.. sempre più dementi in sto governo.. ???? Mi immagino un matrimonio di 100 persone che al min… - VoceGiallorossa : ???Primavera, De Rossi: 'Con l'Inter partita difficile, servirà attenzione. C'è un'esigenza di classifica' #AsRoma… -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi Covid

A disposizione: Pomini, Modolo, Cremonesi, Felicioli, Ricci, St Clair, Fiordilino, Aramu,, ... Poi quest'anno, a causa del, ci siamo trovati a disputare una sorta di mini torneo super ...... per l'emergenza- 19. Pomeriggio soleggiato e primaverile, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti Manasiev, Gueye, Andriolo, Cardore, Magnè (D), Capellupo, Saltarelli, Reeb,, ...Fabio Terminali Su un’ala la strettissima attualità, sull’altra i sedimenti della storia. È iniziato il volo dell’Aquila d’oro per la 57ª edizione del Premio Estense, promosso da Unindustria Emilia Ce ...SERIE C, PLAYOFF - I biancorossi, nonostante i numerosi contagi, sfiorano il successo raggiunti nel finale dai nerazzurri (foto di Gianmaria Matteucci) Un Matelica decimato dal Coronavirus dopo l'impr ...