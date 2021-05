Maneskin | Thomas Raggi batte un record

(Di lunedì 24 maggio 2021) Nonostante le tante polemiche sollevate e le accuse ricevute ihanno trionfato all'Eurovision rendendo fiero tutto il paese. I giovani romani non hanno solo riportato la vittoria in Italia dopo 30 anni ma hanno anche battuto un, di cui il chitarristaè infatti diventato il detentore! Isi sono fatti conoscere qualche anno grazie alla loro partecipazione a XFactor,Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

RDS_official : L'ingresso di Damiano, Victoria, Thomas e Ethan dopo l'annuncio della vittoria: mano nella mano, tutti e quattro, p… - Ethansfake : @maneskin_thomas mo ve sbvano - laurodmfake : @maneskin_thomas Bevuto un po’troppo? - maddalena_2508 : RT @kaylisie: @yourxsogoldxn che fastidio madonna proprio adesso ero su tiktok e ho cercato #maneskin , ce ne fosse stato 1 su un membro ch… - maneskin_thomas : @laurodmfake un pó stonato da ieri sera ahah -

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin Thomas

Quando Vic e, il chitarrista, erano alla ricerca di una voce per un altro progetto, non trovavano nessuno che li convincesse. Hanno creduto nella promessa di Damiano di voler fare sul serio e, ..., VINCITORI DELL'EUROVISION 2021/ Barbara d'Urso "vi amiamo, nessuna droga!" Ho iniziato a ... Infatti, l'influenza del poeta Dylanè probabilmente sopravvalutata, se esiste è più ...Sul podio della musica internazionale ci sono saliti loro, i Måneskin. I romani Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, hanno riportato il primo ...Le accuse per una foto del frontman che si abbassa sul tavolino. La Francia vuole ribaltare il verdetto dell’Eurovision ...