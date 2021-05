Londra: condizioni critiche per l’attivista Sasha Johnson (Di lunedì 24 maggio 2021) Londra. La nota attivista britannica del movimento Black Lives Matter Sasha Johnson si trova ricoverata in condizioni critiche a causa di uno sparo alla testa mentre si trovava a un raduno a Consort Road. In una dichiarazione sulla pagina Facebook del gruppo, il partito ha detto che l’incidente è avvenuto nelle prime ore di domenica. Leggi su periodicodaily (Di lunedì 24 maggio 2021). La nota attivista britannica del movimento Black Lives Mattersi trova ricoverata ina causa di uno sparo alla testa mentre si trovava a un raduno a Consort Road. In una dichiarazione sulla pagina Facebook del gruppo, il partito ha detto che l’incidente è avvenuto nelle prime ore di domenica.

