Kevin Spacey tornerà a recitare (in una piccola produzione italiana) (Di lunedì 24 maggio 2021) Dopo le accuse di molestie alla fine del 2017, l'attore di House of Cards era scomparso dallo scene. Ora è pronto a ritornare con un cameo nel film di Franco Nero L'uomo che disegnò Dio Era la fine del 2017 quando Kevin Spacey è stato rimosso dalla serie che anni prima aveva ridato slancio alla sua carriera, House of Cards, ma anche dal film Tutti i soldi del mondo, sostituito in fretta e furia da Christopher Plummer. Il motivo: le accuse di alcuni giovani, talvolta minorenni all'epoca dei fatti, che avrebbero subito molestie da parte dell'attore ai tempi del movimento #MeToo. Spacey ha cercato di scusarsi e, in un tentativo da molti ritenuto goffo, di ripulirsi l'immagine, feacendo anche coming out e mettendo fine a numerosi rumor sulla sua sessualità. Da allora, comunque, è scomparso dalle scene, con l'eccezione di alcuni video ...

