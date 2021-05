Il Traditore, stasera in tv su Rai 1: cast, trama, anticipazioni, David di Donatello 2020 (Di lunedì 24 maggio 2021) Il Traditore. E’ questo il nome del film, Nastro d’argento 2019 e David di Donatello 2020, che andrà in onda questa sera in prima serata su Rai 1, nell’ambito della programmazione dedicata al 29esimo anniversario della strage di Capaci. Il pluripremiato film di Marco Bellocchio racconta la Sicilia dei primi anni ’80, quando è in corso una guerra tra le cosche mafiose per il controllo sul traffico della droga. Il Traditore, stasera 24 maggio in tv: trama Il boss Tommaso Buscetta fugge in Brasile per nascondersi e, da lontano, assistente impotente all’omicidio dei suoi due figli e del fratello a Palermo. Dopo l’arresto da parte delle autorità brasiliane, il criminale viene estradato in Italia. Una volta tornato in patria, Buscetta prende una decisione epocale, che farà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 24 maggio 2021) Il. E’ questo il nome del film, Nastro d’argento 2019 edi, che andrà in onda questa sera in prima serata su Rai 1, nell’ambito della programmazione dedicata al 29esimo anniversario della strage di Capaci. Il pluripremiato film di Marco Bellocchio racconta la Sicilia dei primi anni ’80, quando è in corso una guerra tra le cosche mafiose per il controllo sul traffico della droga. Il24 maggio in tv:Il boss Tommaso Buscetta fugge in Brasile per nascondersi e, da lontano, assistente impotente all’omicidio dei suoi due figli e del fratello a Palermo. Dopo l’arresto da parte delle autorità brasiliane, il criminale viene estradato in Italia. Una volta tornato in patria, Buscetta prende una decisione epocale, che farà ...

Advertising

cineblogit : Stasera in tv: “Il Traditore” su Rai 1 - CorriereCitta : Il Traditore, stasera in tv su Rai 1: cast, trama, anticipazioni, David di Donatello 2020 #iltraditore - Ash71Pietro : Stasera in tv: “Il Traditore” su Rai 1 - verdeocchio : RT @neap_psycho: Stasera, rai1, 'IL TRADITORE' #Psychoconsigli ?????? - mymovies : Il traditore, L'età dell'innocenza o Lo squalo? Stasera in TV: i film da non perdere di lunedì 24 maggio 2021… -