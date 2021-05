Gazzetta: Zidane verso l’addio. Florentino Perez ha pronto Allegri (Di lunedì 24 maggio 2021) Florentino Perez ha parlato di rivoluzione del Real Madrid e in questa chiave, scrive la Gazzetta dello Sport, è sicuro l’addio di Zidane Zidane è stufo di dover difendere i suoi da critiche interne ed esterne, queste in gran parte alimentate dall’interno. È siccome è uno che ha sempre detto che la cosa migliore che gli è capitata nella vita è stato firmare col Madrid vent’anni fa, e non perde l’occasione di ringraziare il club e il presidente che lo prese a peso d’oro dalla Juventus, preferisce farsi da parte L’incontro tra il tecnico francese e Perez è fissato per mercoledì, giorno in cui Zidane chiarirà il suo futuro. Il giorno è buono perché venga ufficializzata la separazione consensuale per il bene di tutti Il futuro sembra chiaro quasi due mesi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 24 maggio 2021)ha parlato di rivoluzione del Real Madrid e in questa chiave, scrive ladello Sport, è sicurodiè stufo di dover difendere i suoi da critiche interne ed esterne, queste in gran parte alimentate dall’interno. È siccome è uno che ha sempre detto che la cosa migliore che gli è capitata nella vita è stato firmare col Madrid vent’anni fa, e non perde l’occasione di ringraziare il club e il presidente che lo prese a peso d’oro dalla Juventus, preferisce farsi da parte L’incontro tra il tecnico francese eè fissato per mercoledì, giorno in cuichiarirà il suo futuro. Il giorno è buono perché venga ufficializzata la separazione consensuale per il bene di tutti Il futuro sembra chiaro quasi due mesi ...

