Fitness, i consigli di Marco Fantini per ricominciare ad allenarsi con l'aiuto di uno smartwatch (Di lunedì 24 maggio 2021) È tempo di ulteriori riaperture all’insegna del Fitness e dell’attività fisica, e complici le belle giornate di sole e la voglia di tornare in forma, gli allenamenti acquistano tutto un altro sapore. La prova costume è quasi alle porte e la possibilità di tornare in palestra ci spinge a fare sport in maniera efficiente e performante, per tornare presto più in forma che mai. Ma è proprio nel momento in cui ricominciamo ad allenarci dopo mesi di inattività che bisogna prestare attenzione a non farsi male: un buon modo per tenere sotto controllo tutti i parametri e capire se il nostro sforzo sta andando nella giusta direzione è acquistare uno smartwatch. I nuovi orologi intelligenti possono tenere traccia del tuo battito cardiaco, delle calorie che bruci e di tutto ciò che ti serve per giudicare il tuo workout. Marco ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 24 maggio 2021) È tempo di ulteriori riaperture all’insegna dele dell’attività fisica, e complici le belle giornate di sole e la voglia di tornare in forma, gli allenamenti acquistano tutto un altro sapore. La prova costume è quasi alle porte e la possibilità di tornare in palestra ci spinge a fare sport in maniera efficiente e performante, per tornare presto più in forma che mai. Ma è proprio nel momento in cui ricominciamo ad allenarci dopo mesi di inattività che bisogna prestare attenzione a non farsi male: un buon modo per tenere sotto controllo tutti i parametri e capire se il nostro sforzo sta andando nella giusta direzione è acquistare uno. I nuovi orologi intelligenti possono tenere traccia del tuo battito cardiaco, delle calorie che bruci e di tutto ciò che ti serve per giudicare il tuo workout....

Advertising

GQitalia : Le buone intenzioni d'inizio settimana #fitness #corsa - cascinanotizie : ?? Da lunedì tutti in palestra. Panicucci: 'Gradualità e buon senso' ?? Dal 24 maggio anche le palestre saranno pront… - RadioTigullio : Sono le 10.00 tempo di Bellezza e Benessere! Con Alessandra Caimi tanti consigli, idee e suggerimenti su alimentaz… - GQitalia : È tempo di rimettersi in forma. Se siete stufi del solito percorso e delle stesse modalità, provate a rivoluzionare… - eparis18566 : Natural.... e ci aggiungo le scaglie di mandorle...Na'squisitezz...?? Come tener su il morale e dentro la pancia...??… -