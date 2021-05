Eurovision in Italia: la Rai pensa a Roma e a Cattelan (Di lunedì 24 maggio 2021) Show nel 2022, il direttore di Rai1 punta su Roma Corriere della sera, pagina 41, di Chiara Maffioletti. Tra i tanti significati dalla vittoria dei Måneskin all’Eurovision, ce n’è uno pratico: il prossimo anno la competizione musicale più vista al mondo dovrà essere organizzata dall’Italia. Un’impresa non da poco. Nonostante le parole dell’ad Salini («aver riportato l’Eurovision in Italia è motivo di orgoglio e soddisfazione»), esistono teorie secondo cui la Rai avrebbe fatto volentieri a meno di questo lustro. Il direttore di Rai1 Stefano Coletta le conosce bene: «Ovviamente le ho lette anche io – spiega – ma, al contrario, penso che riportare l’Eurovision nel nostro Paese dopo 31 anni sarà l’occasione per mostrare la grande capacità della Rai di guidare una macchina così complicata ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 24 maggio 2021) Show nel 2022, il direttore di Rai1 punta suCorriere della sera, pagina 41, di Chiara Maffioletti. Tra i tanti significati dalla vittoria dei Måneskin all’, ce n’è uno pratico: il prossimo anno la competizione musicale più vista al mondo dovrà essere organizzata dall’. Un’impresa non da poco. Nonostante le parole dell’ad Salini («aver riportato l’inè motivo di orgoglio e soddisfazione»), esistono teorie secondo cui la Rai avrebbe fatto volentieri a meno di questo lustro. Il direttore di Rai1 Stefano Coletta le conosce bene: «Ovviamente le ho lette anche io – spiega – ma, al contrario, penso che riportare l’nel nostro Paese dopo 31 anni sarà l’occasione per mostrare la grande capacità della Rai di guidare una macchina così complicata ...

