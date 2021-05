Bob Dylan | compie 80 anni il menestrello del rock che ha vinto un Nobel

(Di lunedì 24 maggio 2021) Bobha raggiunto un altro traguardo importante, quello degli 80, che festeggerà nella sua villa a Malibù. L'artrite non gli permette di tenere in mano la chitarra, così dasuona ...

RaiNews : 'Non c'è gigante più grande nella storia della musica americana', disse di lui Barack Obama. Una vita artistica pas… - sole24ore : Bob Dylan, 80 anni «a ruota libera» tra canzoni, Nobel e 350 milioni in banca - antoniospadaro : #BobDylan. La sua canzone ha dato voce a molte esistenze rotte dalla miseria e dalla violenza, innalzandole con poe… - GigiPadovani : Bob Dylan - Lay, Lady, Lay (Audio) - giannisibilla : Ho curato un piccolo speciale su Bob Dylan: più tardi escono testimonianze e performance di Manuel Agnelli, Frances… -

Schivo, noncurante del potere e delle attenzioni della stampa , (e amatissimo o odiatissimo per questa sua attitudine), ha sempre e solo fatto la sua musica , alla faccia di qualsiasi ...