A Empoli le piscine restano chiuse Petizione dell’associazione che fa attività con disabili L’assessore | “Non ci sono soldi per tutto”

(Di lunedì 24 maggio 2021) Dallo scorso 15 maggio leall’aperto hanno ricevuto il via libera alla riapertura dal governo nelle regione in zona gialla (per le vasche interne invece bisognerà aspettare il 1 luglio). Un primo passo verso il ritorno alla normalità che però non coinvolge lecomunali die Fucecchio-Santa Croce sull’Arno. Il gestore di entrambe, la società Acquatempra, ha infatti chiarito nei giorni scorsi che per rivedere i cancelli aperti della struttura empolese bisognerà aspettare fino al 26 giugno. La chiusura totale replica la situazione invernale che è costata la cassa integrazione diil personale, circa 40 persone. Una situazione prolungata che ora sta creando più di un malumore, sia tra singoli appassionati che tra le varie società. Tanto da costringere l’associazione sportiva locale ...

Il Fatto Quotidiano

