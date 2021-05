Vaccino Covid a Roma e nel Lazio, date prossimi Open Day: ecco come prenotarsi (Di domenica 23 maggio 2021) La campagna vaccinale nel Lazio continua senza sosta e l’Open Day sembra essere una formula vincente, una modalità che la Regione Lazio (ma non solo) sta seguendo per accelerare la campagna di vaccinazione e non sprecare le dosi. Dopo gli over 40 e la possibilità data “last minute” agli over 35 per vaccinarsi con AstraZeneca. Ora la Regione, valuta di replicare gli Open Day. Leggi anche: Vaccini in farmacia a Roma e nel Lazio: chi può farlo, dove prenotare e da quando si può fare Gli Open Day Gli Open Day per vaccinarsi sono stati un successo, e ora la Regione Lazio, valuta la replica per i prossimi weekend. Le date possibili potrebbero essere 30 e 31 maggio. Il tutto, ovviamente, dipende ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 maggio 2021) La campagna vaccinale nelcontinua senza sosta e l’Day sembra essere una formula vincente, una modalità che la Regione(ma non solo) sta seguendo per accelerare la campagna di vaccinazione e non sprecare le dosi. Dopo gli over 40 e la possibilità data “last minute” agli over 35 per vaccinarsi con AstraZeneca. Ora la Regione, valuta di replicare gliDay. Leggi anche: Vaccini in farmacia ae nel: chi può farlo, dove prenotare e da quando si può fare GliDay GliDay per vaccinarsi sono stati un successo, e ora la Regione, valuta la replica per iweekend. Lepossibili potrebbero essere 30 e 31 maggio. Il tutto, ovviamente, dipende ...

