Turismo | polverizzate 350 mila posizioni | tra fissi e stagionali

(Di domenica 23 maggio 2021) I dati diffusi dall’Ente Bilaterale Nazionale delfanno luce sulla devastazione che la pandemia da Covid-19 ha comportato per ilitaliano. Nel 2020, ovvero quello che sarà ricordato probabilmente come l’annus horribilis per il, il numero degli occupati nel settore è calato vertiginosamente: le giornate retribuite sono diminuite del 38%. Inoltre, 200di lavoro stagionale e 150a tempo indeterminato sono state letteralmente. Per il settore ricettivo, l’anno trascorso si è chiuso con una perdita di 233 milioni di presenze, con una flessione media del 53,4% rispetto all’anno precedente e con punte che, in alcune località, hanno superato l’80%. Il costo occupazionale di questa catastrofe è di un crollo del 37,3% ...

