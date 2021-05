Tragedia sulla funivia Stresa-Mottarone, 14 le vittime: è morto uno dei due bambini rimasti feriti. La procura di Verbania indaga per omicidio colposo (Di domenica 23 maggio 2021) È morto uno dei due bambini ricoverati al Regina Margherita di Torino per le gravissime lesioni riportate nell’incidente della funivia Stresa-Mottarone. Intubato in rianimazione non è riuscito a sopravvivere alla Tragedia avvenuta nella tarda mattinata di oggi 23 maggio, dove altre 13 persone sono rimaste vittime dell’improvviso crollo della cabina turistica. «Per ora procediamo per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose, dobbiamo verificare la fattispecie dei reati di attentato alla sicurezza dei trasporti, anche in base alla natura pubblica o meno dell’impianto», ha dichiarato il procuratore di Verbania Olimpia Bossi, che ha disposto il sequestro dell’intera area. Rimane in gravi condizioni ... Leggi su open.online (Di domenica 23 maggio 2021) Èuno dei duericoverati al Regina Margherita di Torino per le gravissime lesioni riportate nell’incidente della. Intubato in rianimazione non è riuscito a sopravvivere allaavvenuta nella tarda mattinata di oggi 23 maggio, dove altre 13 persone sono rimastedell’improvviso crollo della cabina turistica. «Per ora procediamo perplurimo e lesioni colpose, dobbiamo verificare la fattispecie dei reati di attentato alla sicurezza dei trasporti, anche in base alla natura pubblica o meno dell’impianto», ha dichiarato iltore diOlimpia Bossi, che ha disposto il sequestro dell’intera area. Rimane in gravi condizioni ...

Advertising

TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - tg2rai : #UltimOra, incidente sul Lago Maggiore, cede il cavo, tragedia sulla funivia per il Mottarone. Cabina accartocciata… - giroditalia : Domani mattina, prima della partenza della tappa, il Giro d'Italia osserverà un minuto di silenzio in commemorazion… - JorgeRAP1973 : RT @giroditalia: Domani mattina, prima della partenza della tappa, il Giro d'Italia osserverà un minuto di silenzio in commemorazione delle… - pinopao : RT @giroditalia: Domani mattina, prima della partenza della tappa, il Giro d'Italia osserverà un minuto di silenzio in commemorazione delle… -