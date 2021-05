**Tragedia Mottarone: Letta, ‘sgomento seguo notizie, lutto in domenica di speranza’** (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Sgomento, seguo le notizie della tragedia della funivia di Verbania Mottarone in una domenica che sarebbe dovuta essere di sole e di speranza e che per tante famiglie sarà di lutto e disperazione”. Così Enrico Letta su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Sgomento,ledella tragedia della funivia di Verbaniain unache sarebbe dovuta essere di sole e di speranza e che per tante famiglie sarà die disperazione”. Così Enricosu twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

