Strage sul Mottarone | la funivia accartocciata | i soccorritori al lavoro

La tragedia colpisce in una splendida domenica di vacanza, davanti a un panorama mozzafiato: cede un cavo e la funivia Stresa - Mottarone precipita in mezzo al bosco. Il bilancio appare subito ...

La tragedia colpisce in una splendida domenica di vacanza, davanti a un panorama mozzafiato: cede un cavo e la funivia Stresa - Mottarone precipita in mezzo al bosco. Il bilancio appare subito ...Un evento, quello odierno,tema 'Il Dovere della Memoria 23.05di Capaci', promosso per commemorare l'anniversario dell'assassinio del giudice Falcone nell'ambito del XXVI Premio Nazionale ...PESCARA - “Falcone ha pensato per tutta la vita a combattere la Mafia con quattro qualità eccezionali: una grande onestà intellettuale, il coraggio di ...Maria Falcone a Domenica in: la sorella di Giovanni Falcone è impegnata in una fitta attività di sensibilizzazione sulla lotta alla mafia. "Mio fratello..." ...