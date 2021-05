Strage di Capaci, Mattarella a Palermo: “O si sta contro la mafia o si è complici” (Di domenica 23 maggio 2021) Strage di Capaci, Mattarella: “O si sta contro la mafia o si è complici” “O si sta contro la mafia o si è complici”: lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Palermo, in occasione dell’anniversario delle stragi di Capaci e di Via d’Amelio. Il capo dello Stato è intervenuto alla cerimonia commemorativa che si è svolta nell’Aula Bunker del carcere dell’Ucciardone, nel corso della quale hanno preso la parola Maria Falcone, Presidente della Fondazione Falcone, Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno, Marta Cartabia, ministro della Giustizia, Lamberto Giannini, Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e Patrizio Bianchi, ministro ... Leggi su tpi (Di domenica 23 maggio 2021)di: “O si stalao si è” “O si stalao si è”: lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio, a, in occasione dell’anniversario delle stragi die di Via d’Amelio. Il capo dello Stato è intervenuto alla cerimonia commemorativa che si è svolta nell’Aula Bunker del carcere dell’Ucciardone, nel corso della quale hanno preso la parola Maria Falcone, Presidente della Fondazione Falcone, Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno, Marta Cartabia, ministro della Giustizia, Lamberto Giannini, Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e Patrizio Bianchi, ministro ...

