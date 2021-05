Strage di Capaci, di Giovanni Falcone mi commuove ancora la capacità di resistere (Di domenica 23 maggio 2021) Appartengo a quella generazione che ha aperto gli occhi sull’Italia il 23 maggio 1992. Di più: appartengo a quella generazione che si è domandata seriamente cosa volesse fare della propria vita il 23 maggio 1992. Allora avevo vent’anni esatti e a vent’anni sei fortunato se imbattendoti in una buona idea decidi di impegnare la tua vita. Sono tra i “ri-nati” il 23 maggio 1992. Da allora sono passati quasi trent’anni e ho avuto la possibilità di tornare e ritornare innumerevoli volte su quei fatti: le stragi del 1992, i nomi delle vittime, le loro storie, le loro famiglie. I processi. Di tutte le cose impressionanti di quelle esistenze adoperate fino alla fine nella lotta per una Sicilia liberata dalla mafia e dal “puzzo del malaffare”, per una Italia autenticamente democratica cioè mondata dal modo mafioso di gestire il potere pubblico, un aspetto, che riguarda soprattutto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Appartengo a quella generazione che ha aperto gli occhi sull’Italia il 23 maggio 1992. Di più: appartengo a quella generazione che si è domandata seriamente cosa volesse fare della propria vita il 23 maggio 1992. Allora avevo vent’anni esatti e a vent’anni sei fortunato se imbattendoti in una buona idea decidi di impegnare la tua vita. Sono tra i “ri-nati” il 23 maggio 1992. Da allora sono passati quasi trent’anni e ho avuto la possibilità di tornare e ritornare innumerevoli volte su quei fatti: le stragi del 1992, i nomi delle vittime, le loro storie, le loro famiglie. I processi. Di tutte le cose impressionanti di quelle esistenze adoperate fino alla fine nella lotta per una Sicilia liberata dalla mafia e dal “puzzo del malaffare”, per una Italia autenticamente democratica cioè mondata dal modo mafioso di gestire il potere pubblico, un aspetto, che riguarda soprattutto ...

Advertising

ligabue : Il 23 maggio, 29° anniversario della Strage di Capaci, mettiamo un lenzuolo bianco ai nostri balconi per dire No al… - _Carabinieri_ : Buongiorno da Palermo: a 29 anni dalla strage di Capaci in cui moriva per mano della Mafia il Giudice Giovanni Falc… - SkyTG24 : Mancano pochi minuti alle 18 del 23 maggio 1992 quando, sull'autostrada che collega l'aeroporto di Punta Raisi a Pa… - Serena94559497 : RT @DipartimentoE: “Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri u… - GiuseppeLupoPD : RT @Quirinale: #Mattarella: Provenendo da Punta Raisi si passa dal monumento che rammenta la terribile strage di #Capaci: è un punto coinvo… -