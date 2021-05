Stefania Orlando intristisce i fan con un annuncio (Di domenica 23 maggio 2021) Stefania Orlando ha spiazzato tutti i suoi fan con una notizia che nessuno si aspettava; lo scherzo che Nicolò De Vitiis aveva fatto alla cantante di Babilonia non andrà in onda. Le Iene ha comunicato la notizia all'ex gieffina che a sua volta ne ha parlato con i fan. Le motivazioni della cancellazione dello scherzo non sono note nemmeno alla Orlando. Scopriamo come ha avvisato i fan. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 23 maggio 2021)ha spiazzato tutti i suoi fan con una notizia che nessuno si aspettava; lo scherzo che Nicolò De Vitiis aveva fatto alla cantante di Babilonia non andrà in onda. Le Iene ha comunicato la notizia all'ex gieffina che a sua volta ne ha parlato con i fan. Le motivazioni della cancellazione dello scherzo non sono note nemmeno alla. Scopriamo come ha avvisato i fan. Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

annapintus52 : @AlessiofFratini Stefania Orlando e Tommaso Zorzi che parla inglese - infoitcultura : Stefania Orlando annuncia: “Mio scherzo non andrà in onda a Le Iene” - infoitcultura : Le Iene, Stefania Orlando rivela: “Il mio scherzo non andrà più in onda” - infoitcultura : Stefania Orlando, fermato lo scherzo delle Iene: “Non andrà in onda” - infoitcultura : Stefania Orlando e Le Iene, grosso caso a Mediaset: 'Cancellata', 'non è vero' -