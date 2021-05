Sottosegretario Pucciarelli Difesa | Falcone servitore dello Stato caduto per affermare la giustizia

(Di domenica 23 maggio 2021) “Non dimenticheremo mai Giovanni, magistrato ed eroico servitoriper difendere la legge,la, preservare la civile convivenza. Nel 29°anniversario della strage di Capaci in cui morirono Giovanni, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta – Vito Schifano, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro – rivolgo un pensiero alle famiglie delle vittime di tutte le violenze mafiose e l’invito a tenere sempre vivo il valore esemplare di tutti gli uomini e le donne delle Istituzioni, delle Forze Armate e delle Forze di polizia che hanno perso la vita nell’adempimento del loro dovere al servizio del Paese.” – rende noto ilalla, Stefania ...

... delle Forze Armate e delle Forze di polizia che hanno perso la vita nell'adempimento del loro dovere al servizio del Paese.' - rende noto ilalla Difesa, Stefania. '...Rinnovo a Lei, Contrammiraglio Nannini e a tutto il Suo personale la mia stima e la mia gratitudine." " ha concluso ilPALERMO – Il mondo della politica ricorda il giudice Giovanni Falcone. “Non dimenticheremo mai Giovanni Falcone, magistrato ed eroico servitori dello Stato, caduto per difendere la legge, affermare la ...GENOVA - "Non dimenticheremo mai Giovanni Falcone, magistrato ed eroico servitori dello Stato, caduto per difendere la legge, affermare la giustizia, preservare la civile convivenza. Nel 29°anniversar ...