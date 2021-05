(Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “La bozza del dlvada capo sugli appalti. La velocizzazione degli appalti non ha nulla a che fare con la liberalizzazione dei sub-appalti e le gare al massimo ribasso. È una copertura per continuare a comprimere le retribuzioni e i diritti dei lavoratori, innanzitutto il diritto alla sicurezza”. Lo afferma il deputato di LeU Stefano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Semplificazioni: Fassina, 'bozza dl va riscritta, inaccettabile regressione su appalti'... -

SardiniaPost

Riforma della giustizia, della Pubblica amministrazione, semplificazioni, riforma fiscale: l'... Spiega Stefano Fassina, confine sinistro della maggioranza, che 'ho votato la fiducia al governo ma non ...