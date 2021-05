Salvini contro i Maneskin: “Vergogna a questi signori applauditi dalla sinistra”. Ma il post è un falso (Di domenica 23 maggio 2021) Matteo Salvini è finito nella gogna social. Sul web circola uno screenshot di un ipotetico post del leader della Lega che attaccherebbe i Maneskin, vincitori ieri sera dell’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest con il brano “Zitti e buoni”. Nel finto post social Salvini accuserebbe Damiano, il frontman della band romana, di sniffare cocaina in diretta. Polemica sollevata dai francesi che è stata poi duramente smentita. “Fare uso di droghe in diretta davanti milioni di bambini? È questo il messaggio che questi signori applauditi dalla sinistra vorrebbero trasmetterci? Roba da matti! Io dico Vergogna!”, si legge nello screenshot. Ma non è un post vero. E non è di ... Leggi su tpi (Di domenica 23 maggio 2021) Matteoè finito nella gogna social. Sul web circola uno screenshot di un ipoteticodel leader della Lega che attaccherebbe i, vincitori ieri sera dell’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest con il brano “Zitti e buoni”. Nel fintosocialaccuserebbe Damiano, il frontman della band romana, di sniffare cocaina in diretta. Polemica sollevata dai francesi che è stata poi duramente smentita. “Fare uso di droghe in diretta davanti milioni di bambini? È questo il messaggio chevorrebbero trasmetterci? Roba da matti! Io dico!”, si legge nello screenshot. Ma non è unvero. E non è di ...

Advertising

gabrieligm : Beh se Letta ha deciso di far vincere la destra, buttando il centro ed il ceto medio nelle braccia di Salvini e Mel… - LegaSalvini : Antonio #Socci: “Le manifestazioni di sinistra non vengono disturbate però nell'unica contro il Ddl Zan sono arriva… - LegaSalvini : ++ ALLUCINANTE ++ Si può impunemente evocare il terrorismo rosso e la lotta armata degli anni '70 (con tanto di pug… - 6occia : Salvini che non riposta i maneskin perché si sono baciati due di loro e quindi andrebbe contro tutta la merda che p… - PMarastoni : RT @LucillaMasini: Salvini chiede di tassare Amazon e le multinazionali, ma non i ricchi sulla successione. Pur di andare contro Letta fare… -