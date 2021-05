Real Madrid: Zidane potrebbe restare. Decisivo lo spogliatoio (Di domenica 23 maggio 2021) Il futuro di Zidane è in bilico tra il Real Madrid e, forse, la Juve. La decisione ora dipende anche dallo spogliatoio. La situazione Tempo di bilanci in casa Real Madrid. Il futuro di Zinedine Zidane è ancora in dubbio, il tecnico francese potrebbe infatti lasciare i Blancos per lasciare spazio ad uno tra Allegri e Raul. Ora più che mai, per stabilire la permanenza del tecnico, la parola dello spogliatoio potrebbe essere fondamentale. L’influenza di giocatori come Sergio Ramos e Raphael Varane potrebbe far pendere la bilancia da un lato o dall’altro, come riportato sulle pagine di AS. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Il futuro diè in bilico tra ile, forse, la Juve. La decisione ora dipende anche dallo. La situazione Tempo di bilanci in casa. Il futuro di Zinedineè ancora in dubbio, il tecnico franceseinfatti lasciare i Blancos per lasciare spazio ad uno tra Allegri e Raul. Ora più che mai, per stabilire la permanenza del tecnico, la parola delloessere fondamentale. L’influenza di giocatori come Sergio Ramos e Raphael Varanefar pendere la bilancia da un lato o dall’altro, come riportato sulle pagine di AS. L'articolo proviene da Calcio News 24.

