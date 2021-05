Paesi Bassi, trionfo dei Maneskin all’Eurovision Song Contest di Rotterdam: L’Italia vince dopo 31 anni (Di domenica 23 maggio 2021) I Maneskin trionfano all’Eurovision Song Contest con ‘Zitti e buoni’, vincitrice già del Festival di Sanremo. La band romana ha ottenuto 524 voti piazzandosi prima di Francia e Svizzera. A far schizzare il gruppo in vetta alla classifica il voto del pubblico che li ha fatti salire dal quarto al primo posto. L’Eurovision tornerà così in Italia dopo 31 anni, dopo che nel 1990 aveva vinto Toto Cutugno. Prima di lui aveva vinto solo Gigliola Cinquetti nel 1964. dopo la vittoria Damiano, frontman dei Maneskin, ha detto sul palco: “Rock’n roll never die”. I Maneskin hanno poi rieseguito il brano, questa volta senza censura. “Siamo onorati e felici, ringraziamo tutti. Ma questo per noi è solo l’inizio, da domani incominceremo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 23 maggio 2021) Itrionfanocon ‘Zitti e buoni’, vincitrice già del Festival di Sanremo. La band romana ha ottenuto 524 voti piazzandosi prima di Francia e Svizzera. A far schizzare il gruppo in vetta alla classifica il voto del pubblico che li ha fatti salire dal quarto al primo posto. L’Eurovision tornerà così in Italia31che nel 1990 aveva vinto Toto Cutugno. Prima di lui aveva vinto solo Gigliola Cinquetti nel 1964.la vittoria Damiano, frontman dei, ha detto sul palco: “Rock’n roll never die”. Ihanno poi rieseguito il brano, questa volta senza censura. “Siamo onorati e felici, ringraziamo tutti. Ma questo per noi è solo l’inizio, da domani incominceremo ...

Ultime Notizie dalla rete : Paesi Bassi Etna, esplosioni e cenere: nuove esplosioni nella notte Poi i valori del tremore vulcanico sono scesi, ritornando a livelli medio - bassi. Le nuove fasi dell'Etna sono state spettacolari e viste da molto lontano. In molti paesi è già cominciata la nuova ...

Roma, litigano per una ragazza: 23enne accoltellato da un coetaneo a San Lorenzo Arrestato l'aggressore. Un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato nella tarda serata di ieri. L'aggressore un coetaneo originario dei Paesi Bassi è stato arrestato, poco dopo le 23, in viale dello Scalo San Lorenzo, all'altezza del playground. Secondo una prima ricostruzione i due si erano conosciuti da poco, il fatto accaduto al ...

Amazzoni e cavalieri italiani in gara in Belgio, Paesi Bassi, Francia e Spagna CavalloMagazine 1 milione di iniezioni di vaccino non registrate: possibili problemi con pass europeo I Paesi Bassi sono in ritardo nella registrazione delle vaccinazioni Covid e ciò potrebbe causare problemi se il pass Covid europeo fosse introdotto a luglio, riferisce Nieuwsuur. Quasi la metà delle ...

Roma, litigano per una ragazza: 23enne accoltellato da un coetaneo a San Lorenzo Un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato nella tarda serata di ieri. L'aggressore un coetaneo originario dei Paesi Bassi è stato arrestato, poco dopo le 23, in viale dello Scalo San Lorenzo, all'alt ...

