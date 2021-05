M5S | Trizzino | ‘Conte faccia presto e lasci alla storia del passato ‘fondatore elevato”

(Di domenica 23 maggio 2021) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Un modesto consiglio a Giuseppe Conte.a trovare la strada per la rifondazione del Movimento e a chiudere definitivamente i legami con Rousseau.delil’ Beppe Grillo, che forse non aspetta altro che tornare ad occuparsi della propria vita”. Così in una nota il deputato Giorgio, ex M5S. “Che i problemi del Movimento siano gravi, numerosi e apparentemente insolubili è una ovvietà. La crisi identitaria si intreccia con quella politica: la classe dirigente sembra una casta intenta a difendere i propri privilegi più che a elaborare, nel rispetto dei principi fondanti, un progetto politico che risponda all’interesse dei cittadini”. “Ciò sta ...

