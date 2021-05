"Lui non è romantico, ma...": Lady Bassetti per la prima volta in tv. Dettagli piccanti sul marito Matteo (Di domenica 23 maggio 2021) Matteo Bassetti per la prima volta in tv con la moglie Maria Chiara, che ha già stregato tutti. Il noto infettivologo del San Martino di Genova ha scelto il salotto di Barbara D'Urso a Domenica Live per presentare la sua consorte al grande pubblico. Per la prima volta, inoltre, l'esperto non ha parlato di virus e vaccini ma della sua vita privata. La padrona di casa è andata subito a stuzzicare Lady Bassetti chiedendole: “Maria Chiara, sai che è considerato il più sexy dei virologi? Sei gelosa?”. Secca la replica: “Assolutamente, se me lo sono scelta! Sono molto gelosa, però di cose concrete. Finché fanno elogi via social fa piacere. Lui è piacione. Sì, a lui fa proprio piacere, piacere appunto”. Parlando del loro primo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021)per lain tv con la moglie Maria Chiara, che ha già stregato tutti. Il noto infettivologo del San Martino di Genova ha scelto il salotto di Barbara D'Urso a Domenica Live per presentare la sua consorte al grande pubblico. Per la, inoltre, l'esperto non ha parlato di virus e vaccini ma della sua vita privata. La padrona di casa è andata subito a stuzzicarechiedendole: “Maria Chiara, sai che è considerato il più sexy dei virologi? Sei gelosa?”. Secca la replica: “Assolutamente, se me lo sono scelta! Sono molto gelosa, però di cose concrete. Finché fanno elogi via social fa piacere. Lui è piacione. Sì, a lui fa proprio piacere, piacere appunto”. Parlando del loro primo ...

