Inter-Udinese, Stellini: "Momento bellissimo, i tifosi se lo meritano" (Di domenica 23 maggio 2021) Cristian Stellini al termine di Inter-Udinese, match dell'ultima giornata della Serie A 2020/2021 Il vice allenatore dell'Inter Cristian Stellini, al termine del match vinto per 5 a 1 contro l'Udinese, e valevole per la trentottesima e ultima giornata della Serie A 2020/2021, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. Cosa sta succedendo in questo post partita?Sta succedendo davvero di tutto, è tantissima la gente venuta fin qui a gioire per questa vittoria. È passato fin troppo tempo dall'ultimo successo dell'Inter, i tifosi lo meritano tutta questa gioia. Cosa vorrebbe Conte per il prossimo anno? Il nodo è legato alla vendita dei top player?È chiaramente una domanda attuale. Si dovrebbe fare ...

