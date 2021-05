Inter, Hakimi: “Sono molto felice qui, non so cosa farò l’anno prossimo” (Di domenica 23 maggio 2021) “Non so come spiegare l’abbraccio con i tifosi, vincere qualcosa dopo 11 anni ti fa entrare nella storia dell’Inter“. Queste le parole di Achraf Hakimi, Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo l’assegnazione ufficiale dello Scudetto all’Inter. “Era complicato per me il primo mese, era tutto nuovo, ho dovuto imparare tanto. Lukaku e Lautaro mi hanno aiutato tantissimo. Se io Sono il cocco di Conte? No, il figlio di Conte e’ Lukaku”. Sul futuro: “Non so cosa farò l’anno prossimo, io Sono molto contento qui”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) “Non so come spiegare l’abbraccio con i tifosi, vincere qualdopo 11 anni ti fa entrare nella storia dell’“. Queste le parole di Achrafvenuto ai microfoni di Dazn dopo l’assegnazione ufficiale dello Scudetto all’. “Era complicato per me il primo mese, era tutto nuovo, ho dovuto imparare tanto. Lukaku e Lautaro mi hanno aiutato tantissimo. Se ioil cocco di Conte? No, il figlio di Conte e’ Lukaku”. Sul futuro: “Non so, iocontento qui”. SportFace.

