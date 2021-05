Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo, hanno avuto figli? (Di domenica 23 maggio 2021) Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo sono morti il 23 maggio 1992 in un attentato organizzato da Cosa Nosta. Nella strage di Capace oltre che i coniugi Falcone hanno perso la vita anche gli uomini della scorta, e questa è una delle stragi che ha maggiormente scocco il nostro Paese. Scopriamo qualcosa i più sul loro privato. Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo si sono conosciuti nel 1979 ad una cena a casa di amici e subito sono rimasti colpiti l’uno dall’altro. Entrambi avevano un matrimonio fallito alle spalle e si sono innamorati e nel 1986 sono convolati a nozze. Il loro era un amore meraviglioso, si amavano moltissimo ed a distanza di alcuni anni dalla loro ... Leggi su puglia24news (Di domenica 23 maggio 2021)e lasono morti il 23 maggio 1992 in un attentato organizzato da Cosa Nosta. Nella strage di Capace oltre che i coniugiperso la vita anche gli uomini della scorta, e questa è una delle stragi che ha maggiormente scocco il nostro Paese. Scopriamo qualcosa i più sul loro privato.e lasi sono conosciuti nel 1979 ad una cena a casa di amici e subito sono rimasti colpiti l’uno dall’altro. Entrambi avevano un matrimonio fallito alle spalle e si sono innamorati e nel 1986 sono convolati a nozze. Il loro era un amore meraviglioso, si amavano moltissimo ed a distanza di alcuni anni dalla loro ...

Advertising

poliziadistato : Palermo #23maggio 1992 Nella #stragediCapaci morirono i giudici Giovanni #Falcone e #FrancescaMorvillo e i poliziot… - caritas_milano : 'Contano le azioni non le parole' Giovanni #Falcone Francesca Morvillo Vito Schifani Rocco Dicillo Antonio Montin… - _Carabinieri_ : Buongiorno da Palermo: a 29 anni dalla strage di Capaci in cui moriva per mano della Mafia il Giudice Giovanni Falc… - Eugenio97375166 : RT @ProfCampagna: 'La #mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una… - Alogico_m : RT @Quasi_compiuta: Che le cose siano così, non vuol dire che debbano andare così. Solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche ed i… -