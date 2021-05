Funivia Mottarone, Mattarella: “Profondo dolore per vittime e grande apprensione” (Di domenica 23 maggio 2021) “Il tragico incidente alla Funivia Stresa-Mottarone suscita Profondo dolore per le vittime e grande apprensione per quanti stanno lottando in queste ore per la vita. Esprimo alle famiglie colpite e alle comunità in lutto la partecipazione di tutta l’Italia”. Così il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in una dichiarazione. “A questi sentimenti si affianca il richiamo al rigoroso rispetto di ogni norma di sicurezza per tutte le condizioni che riguardano i trasporti delle persone”, aggiunge il Presidente. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 23 maggio 2021) “Il tragico incidente allaStresa-suscitaper leper quanti stanno lottando in queste ore per la vita. Esprimo alle famiglie colpite e alle comunità in lutto la partecipazione di tutta l’Italia”. Così il capo dello Stato, Sergio, in una dichiarazione. “A questi sentimenti si affianca il richiamo al rigoroso rispetto di ogni norma di sicurezza per tutte le condizioni che riguardano i trasporti delle persone”, aggiunge il Presidente. L'articolo proviene da Italia Sera.

emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - ItaliaViva : RT @Palazzo_Chigi: Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo il cor… - pippi36423094 : RT @angelo_forgione: Immagino le urla da panico nei tragici secondi in cui la cabina della #funivia #Stresa-#Mottarone è precipitata. E non… -