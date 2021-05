Falcone, corona di alloro alla Stele di Capaci: le immagini (Di domenica 23 maggio 2021) Il ministro dell’Interno Lamorgese, accompagnata dal capo della Polizia Giannini, depone una corona d’alloro alla Stele commemorativa di Capaci, sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, in ricordo delle vittime dell’attentato del 23maggio 1992, dove persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e tre uomini della scorta. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 23 maggio 2021) Il ministro dell’Interno Lamorgese, accompagnata dal capo della Polizia Giannini, depone unad’commemorativa di, sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, in ricordo delle vittime dell’attentato del 23maggio 1992, dove persero la vita il magistrato Giovanni, la moglie e tre uomini della scorta. L'articolo proviene da Italia Sera.

