Decesso Punzi | operaio sul trattore denunciato

(Di domenica 23 maggio 2021) Dolore e sgomento, a Capaccio Paestum, per la morte di Valerio, il 43enne deceduto ieri sera in un tragico incidente stradale al Rettifilo in sella al suo scooter Yamaha T-Max. Troppo gravi, infatti, le lesioni riportate all’addome ed alla testa nel violentissimo impatto contro unche sopraggiungeva da una delle tante stradine laterali che si immettono lungo Via Sandro Pertini, scenario purtroppo di diversi incidenti gravi e mortali: un rettilineo lungo che collega Capaccio Scalo al Pietrale, reso pericoloso da imprudenti eccessi di velocità e numerose intersezioni a raso, caratterizzate da scarsa visibilità. Uno scontro che non ha lasciato scampo al centauro, originario di Brescia, distruggendo la vita di due famiglie: quella che aveva creato con una ragazza del Cafasso, madre di due bambini, e quella dell’...