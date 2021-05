CLAMOROSO – Juric abbandona innervosito l’intervista Sky

Advertising

SalviAlessio : @ClaMarchisio8 Esatto clamoroso #Juric - Ste_Casati : @SuperflyVideo @Divino_2 @SkySport Codone di paglia clamoroso quello di Juric - BrunoGalvan85 : Juric non benissimo a Sky: malinteso clamoroso o c'è dell'altro? #NapoliVerona - max_squarcia : @RobertoRenga E' clamoroso quello che hanno fatto a Juric a Sky... Il suo Verona ha sempre giocato bene.... - napoledrama : @FBiasin Ha una coda di paglia clamoroso. Ugolini non aveva nemmeno aperto bocca e non ha nemmeno lontanamente insi… -

Ultime Notizie dalla rete : CLAMOROSO Juric

Clima da finale anche a Napoli, dove gli azzurri di Gattuso possono conquistare il prezioso pass per la Champions, a patto di battere il Verona di. Risultato alla portata, eppurese ...In realtà anchee Mihajlovic hanno qualcosa in palio: se gli emiliani vincono e i veneti ... anche Madama in realtà ha subito dei torti arbitrali, il piùcon il Benevento nella ...Beffato al fotofinish il Napoli di Gennaro Gattuso che contro il Verona di Juric non va oltre l’1-1 e non riesce a qualificarsi alla prossima Champions League in maniera a dir poco clamorosa. Ad anda ...Clamoroso sfogo da parte dell’allenatore del Verona, Ivan Juric. Intervenuto a Sky Sport, Juric ha discusso con il giornalista Massimo Ugolini che gli ha chiesto delle motivazioni della sua squadra ch ...