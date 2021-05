Calciomercato Lazio: nuovo nome dalla Turchia. Jolly Muriqi (Di domenica 23 maggio 2021) Calciomercato Lazio, l’ultimo nome per l’estate biancoceleste è Tufan: la società può inserire Muriqi nella trattativa Muriqi potrebbe tornare al Fenerbahce, ma stavolta come contropartita. L’indiscrezione arriva direttamente dalla Turchia, lanciata dal portale locale Ajansspor: la Lazio avrebbe messo gli occhi su Ozan Tufan, centrocampista anche della Nazionale. Il ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2023 e sogna il salto di carriera nel calcio europeo, dopo esser diventato uno dei punti cardine della squadra (10 assist e 6 reti in questa stagione). Stando a quanto riferito da Ajansspor, la società biancoceleste sarebbe pronta ad aprire una trattativa inserendo proprio Muriqi nell’operazione. Tre sarebbero le offerte ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021), l’ultimoper l’estate biancoceleste è Tufan: la società può inserirenella trattativapotrebbe tornare al Fenerbahce, ma stavolta come contropartita. L’indiscrezione arriva direttamente, lanciata dal portale locale Ajansspor: laavrebbe messo gli occhi su Ozan Tufan, centrocampista anche della Nazionale. Il ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2023 e sogna il salto di carriera nel calcio europeo, dopo esser diventato uno dei punti cardine della squadra (10 assist e 6 reti in questa stagione). Stando a quanto riferito da Ajansspor, la società biancoceleste sarebbe pronta ad aprire una trattativa inserendo proprionell’operazione. Tre sarebbero le offerte ...

Advertising

DiMarzio : Dalla tentazione #Lazio per #Gattuso agli altri nomi valutati dalla #Fiorentina per la panchina: le ultime sugli al… - sportli26181512 : Lazio, si ferma ancora Correa: stop muscolare, emergenza totale in attacco: Un altro infortunio per Joaquin Correa.… - zazoomblog : Calciomercato Lazio – Rivoluzione a centrocampo: le ultime - #Calciomercato #Lazio #Rivoluzione - LI_SoloRAYA : Calciomercato Lazio, dalla Turchia: Muriqi potrebbe essere scambiato con Ozan Tufan - NoveGennaio1900 : RT @1900_since: #Lazio: il #Calciomercato fallimentare si vede anche dai convocati di #SassuoloLazio -