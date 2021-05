Cabina della funivia precipitata | morto bambino di 9 anni | le vittime salgono a 14

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 23 maggio 2021) Si aggrava il numero dei morti a causa dell’incidenteStresa-Mottarone. E’ infattiil più grande dei due bambini feriti: il bimbo aveva 9. A comunicarlo il direttore generaleCittàSalute di Torino, GiovLa Valle, insieme a Fabrizio Gennari, direttorechirurgica pediatrica del Regina Margherita. «Con grande dispiacere nonostante gli sforzi infiniti che l’ospedale ha messo in campo per ilpiù grande, purtroppo ilè appena deceduto. Ha avuto un arresto cardiaco da cui non siamo più riusciti a riprenderlo. Adesso continueremo a lavorare sul secondo bimbo per fare tutto quello che possiamo per salvarlo», hanno dichiarato. Leggi anche: Tragedia nel torinese, ...