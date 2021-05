Aka7even deluso perché ha vinto tutto Sangiovanni ad Amici: “Un premio me l’aspettavo” (Di domenica 23 maggio 2021) Aka7even intervistato da FanPage ha confermato quanto dichiarato da Anna Pettinelli qualche giorno fa, ovvero che già sapeva che non avrebbe mai vinto Amici di Maria De Filippi. “Se è vero se avevo capito che non avevo vinto? Sì, l’avevo capito tempo prima. Ma non mi interessava neanche vincere, l’obiettivo – ce lo siamo detto spesso tra noi in casa – era fare show, divertirci, perché alla fine il percorso vero comincia fuori“. Anna Pettinelli su Aka7even: “Lo sapevamo che non avrebbe vinto, ce lo siamo detti” https://t.co/AkZQnck2tT #Amici20 #sangiullarixmi #sangioxrtl — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 20, 2021 Ma quando il giornalista lo ha incalzato sottolineando la sua delusione per la perdita di tutti i premi in palio (“Però ti abbiamo visto ... Leggi su biccy (Di domenica 23 maggio 2021)intervistato da FanPage ha confermato quanto dichiarato da Anna Pettinelli qualche giorno fa, ovvero che già sapeva che non avrebbe maidi Maria De Filippi. “Se è vero se avevo capito che non avevo? Sì, l’avevo capito tempo prima. Ma non mi interessava neanche vincere, l’obiettivo – ce lo siamo detto spesso tra noi in casa – era fare show, divertirci,alla fine il percorso vero comincia fuori“. Anna Pettinelli su: “Lo sapevamo che non avrebbe, ce lo siamo detti” https://t.co/AkZQnck2tT #20 #sangiullarixmi #sangioxrtl — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 20, 2021 Ma quando il giornalista lo ha incalzato sottolineando la sua delusione per la perdita di tutti i premi in palio (“Però ti abbiamo visto ...

