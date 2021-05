Violenza sulle donne: l’Istat conferma l’aumento durante la pandemia (Di sabato 22 maggio 2021) L’Istituto nazionale di statistica ha reso noto l’aumento di Violenza sulle donne e in particolar modo durante il periodo della pandemia. “Nel 2020 le chiamate al 1522, il numero di pubblica utilità contro la Violenza e lo stalking, sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono, sia via chat (+71%)“. Ecco quanto si legge dal comunicato stampa ufficiale diffuso dall’Istat e attinente al rapporto “Le richieste di aiuto durante la pandemia”. Nello stesso comunicato l’istituto nazionale di statistica specifica anche che il boom di chiamate c’è stato a partire da fine marzo, con picchi ad aprile e a maggio ed in modo particolare proprio in occasione del 25 novembre, la giornata scelta per ricordare la ... Leggi su donnaglamour (Di sabato 22 maggio 2021) L’Istituto nazionale di statistica ha reso notodie in particolar modoil periodo della. “Nel 2020 le chiamate al 1522, il numero di pubblica utilità contro lae lo stalking, sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono, sia via chat (+71%)“. Ecco quanto si legge dal comunicato stampa ufficiale diffuso dale attinente al rapporto “Le richieste di aiutola”. Nello stesso comunicato l’istituto nazionale di statistica specifica anche che il boom di chiamate c’è stato a partire da fine marzo, con picchi ad aprile e a maggio ed in modo particolare proprio in occasione del 25 novembre, la giornata scelta per ricordare la ...

Advertising

m_hunziker : Anche gli uomini sono stufi della violenza sulle donne! Ed è così che è nata l’idea di far scendere in campo miti e… - infoitinterno : Violenza Sessuale sulle Figlie Minori - frosinone italia, frosinone, notizie - veigaDi : La violenza sulle donne in Brasile: una pandemia nella pandemia - Lacasespoglia : Uno' amalisi su fenomeni che ci dovrebbero interessare. Anche da noi il diritto al lavoro, all' aborto sicuro, alla… - venere_dirimmel : Un uomo così lo vorrebbero tutte le donne…. E poi si dice l’uomo che fa violenza sulle donne. Per me è violenza anc… -